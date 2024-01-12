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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал досрочно вернул из аренды 20-летнего форварда
Англия
12 января 2024, 21:09 |
845
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал досрочно вернул из аренды 20-летнего форварда

Первую часть сезона бразилец Маркиньос провел в «Нанте»

12 января 2024, 21:09 |
845
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал досрочно вернул из аренды 20-летнего форварда
ФК Арсенал. Маркиньос

Лондонский «Арсенал» объявил о том, что досрочно вернул из аренды 20-летнего бразильского нападающего Маркиньоса.

Первую часть сезона-2023/2024 южноамериканец провел во французском «Нанте», за который сыграл 7 матчей (150 минут игрового времени) и отметился одной голевой передачей.

Как отмечает пресс-служба «канониров», в скором времени футболист отправится в расположение молодежной сборной Бразилии U23, которой предстоит участие в предолимпийском турнире в Венесуэле. Маркиньос постарается помочь своей команде стать одним из двух представителей Южной Америки на Играх-2024 в Париже.

Добавим, что Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» летом 2022 года. За «канониров» нападающий успел сыграть шесть матчей и забил один мяч.

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Маркиньос Арсенал Лондон трансферы аренда игрока трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Нант сборная Бразилии по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Источник ФК Арсенал Лондон
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