ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал досрочно вернул из аренды 20-летнего форварда
Первую часть сезона бразилец Маркиньос провел в «Нанте»
Лондонский «Арсенал» объявил о том, что досрочно вернул из аренды 20-летнего бразильского нападающего Маркиньоса.
Первую часть сезона-2023/2024 южноамериканец провел во французском «Нанте», за который сыграл 7 матчей (150 минут игрового времени) и отметился одной голевой передачей.
Как отмечает пресс-служба «канониров», в скором времени футболист отправится в расположение молодежной сборной Бразилии U23, которой предстоит участие в предолимпийском турнире в Венесуэле. Маркиньос постарается помочь своей команде стать одним из двух представителей Южной Америки на Играх-2024 в Париже.
Добавим, что Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» летом 2022 года. За «канониров» нападающий успел сыграть шесть матчей и забил один мяч.
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