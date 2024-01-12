Защитник Манчестер Юнайтед станет одноклубником Трубина

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес в скором времени может стать одноклубником Анатолия Трубина в лиссабонской «Бенфике».

20-летний испанец, который в первой части сезона выступал на правах аренды в Ла Лиге за «Гранаду», уже согласовал личные условия контракта с «орлами». По информации издания The Sun, переход футболиста обойдется лиссабонцам в 11 миллионов долларов.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» действует до лета нынешнего года. В составе «Гранады» Фернандес провел 14 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, результативными действиями не отличался. Отметим, что Альваро, хоть и является воспитанником манкунианцев, за первую команду «Манчестер Юнайтед» не провел ни одного матча.