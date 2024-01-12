Галатасарай хочет заработать на продаже своего лидера в Баварию

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в переходе правого защитника «Галатасарая» Саши Боэя.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рассматривают вариант с арендой футболиста, но в стамбульском клубе не согласны на такое развитие событий и согласятся лишь на полноценный трансфер игрока за 25 млн евро.

«Бавария» вполне может согласиться и на полноценный переход, но, по информации источника, это произойдет лишь в том случае, если сорвутся переговоры с ПСЖ о переходе Норди Мукиеле.

Отметим, что контракт Боэя с «Галатасараем» действует до лета 2025 года, его зарплата в Стамбуле составляет 800 тысяч евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний француз провел за свой клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.