Галатасарай хочет заработать на продаже своего лидера в Баварию
Трансфер Боэя станет возможным, если у мюнхенцев сорвется переход Мукиэле из ПСЖ
Мюнхенская «Бавария» заинтересована в переходе правого защитника «Галатасарая» Саши Боэя.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рассматривают вариант с арендой футболиста, но в стамбульском клубе не согласны на такое развитие событий и согласятся лишь на полноценный трансфер игрока за 25 млн евро.
«Бавария» вполне может согласиться и на полноценный переход, но, по информации источника, это произойдет лишь в том случае, если сорвутся переговоры с ПСЖ о переходе Норди Мукиеле.
Отметим, что контракт Боэя с «Галатасараем» действует до лета 2025 года, его зарплата в Стамбуле составляет 800 тысяч евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний француз провел за свой клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
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