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Турция
12 января 2024, 20:17 |
564
0

Галатасарай хочет заработать на продаже своего лидера в Баварию

Трансфер Боэя станет возможным, если у мюнхенцев сорвется переход Мукиэле из ПСЖ

12 января 2024, 20:17 |
564
0
Галатасарай хочет заработать на продаже своего лидера в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Боэй против «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в переходе правого защитника «Галатасарая» Саши Боэя.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рассматривают вариант с арендой футболиста, но в стамбульском клубе не согласны на такое развитие событий и согласятся лишь на полноценный трансфер игрока за 25 млн евро.

«Бавария» вполне может согласиться и на полноценный переход, но, по информации источника, это произойдет лишь в том случае, если сорвутся переговоры с ПСЖ о переходе Норди Мукиеле.

Отметим, что контракт Боэя с «Галатасараем» действует до лета 2025 года, его зарплата в Стамбуле составляет 800 тысяч евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний француз провел за свой клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

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Галатасарай Бавария трансферы трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг ПСЖ
Источник Twitter
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