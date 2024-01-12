Виктория определилась с двумя этапами подготовки

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой «Виктории» приступят к подготовке к весенней части сезона 20 января.

По информации нашего источника, через неделю подопечные Анатолия Бессмертного проведут первый спарринг в 2024 году – с «Ворсклой» (U-19). 30 января их соперником будет «Тростянец», а 2 февраля – «Левый берег».

Следующий этап подготовки «Виктория» проведет на базе «Руха» в Винниках, где запланированы четыре контрольных матча: 10 февраля – со «Скалой 1911», 13 – любителями из «Юности» (Верхняя/Нижняя Белка), 16 – с «Минаем» (U-19), 20 – с тернопольской «Нивой».

С местом проведения заключительного сбора «Виктория» еще не определилась и потому соперники в мартовских спаррингах станут известны позже.

Пока что «Виктория» занимает шестое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 30 очков.