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Чемпионат мира
12 января 2024, 19:38 | Обновлено 12 января 2024, 19:39
227
0

ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину за драку фанатов на матче отбора ЧМ

Из-за инцидента поединок начался с получасовой задержкой

12 января 2024, 19:38 | Обновлено 12 января 2024, 19:39
227
0
ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину за драку фанатов на матче отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные органы Бразилии и Аргентины оштрафованы ФИФА за массовые беспорядки среди фанатов во время матча отборочного раунда ЧМ-2026, который состоялся в конце ноября в Рио-де-Жанейро.

Напомним, тогда игра началась с получасовой задержкой, поскольку на трибуне, где сидели как местные фанаты, так и приезжие, началась драка, которую пришлось утихомиривать полиции.

В итоге бразильская конфедерация оштрафована на 50 тысяч швейцарских франков за «невозможность поддерживать порядок на стадионе», а аргентинская ассоциация заплатит аналогичную сумму за дискриминирующее поведение своих болельщиков. Также «альби-селесте» в ближайшем официальном домашнем поединке отбора на мундиаль смогут заполнить трибуны только на 50 процентов.

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Источник Goal.com
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