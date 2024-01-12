ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину за драку фанатов на матче отбора ЧМ

Футбольные органы Бразилии и Аргентины оштрафованы ФИФА за массовые беспорядки среди фанатов во время матча отборочного раунда ЧМ-2026, который состоялся в конце ноября в Рио-де-Жанейро.

Напомним, тогда игра началась с получасовой задержкой, поскольку на трибуне, где сидели как местные фанаты, так и приезжие, началась драка, которую пришлось утихомиривать полиции.

В итоге бразильская конфедерация оштрафована на 50 тысяч швейцарских франков за «невозможность поддерживать порядок на стадионе», а аргентинская ассоциация заплатит аналогичную сумму за дискриминирующее поведение своих болельщиков. Также «альби-селесте» в ближайшем официальном домашнем поединке отбора на мундиаль смогут заполнить трибуны только на 50 процентов.