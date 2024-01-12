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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Смена тренера повлияла на результаты Вестерло»
Бельгия
12 января 2024, 18:35 |
440
0

Сергей СИДОРЧУК: «Смена тренера повлияла на результаты Вестерло»

Хавбек «Вестерло» – о первой половине сезона

12 января 2024, 18:35 |
440
0
Сергей СИДОРЧУК: «Смена тренера повлияла на результаты Вестерло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук подвел итоги выступлений команды в первой половине сезона:

«Я приходил в команду, которая в прошлом сезоне была в верхней части таблицы, а сейчас борется, чтобы покинуть зону вылета. Это совершенно разные задачи, но с одинаковой целью — победа в каждом матче.

Мы закончили год выше красной линии турнирной таблицы. Это было важно. Повлияла ли смена тренера на результаты? Мой опыт показывает, что да. Предыдущий тренер вывел команду в высший дивизион. Но футбольная жизнь такова, что игра и обстоятельства диктуют ситуацию. Сейчас у тренера есть видение игры команды и что надо изменить. Это первое и важное.

Во-вторых, он проводит большой анализ ресурсов, с которыми работает. Этими ресурсами являются и собственно футболисты, и соперники, и тренировочный процесс. Это большой и длительный процесс.

Третий аспект — улучшение личной игры футболистов. Это происходит всегда, ведь футбол — это конкуренция. И именно она позволяет становиться сильнее. Каждому в отдельности и команде в целом.

На вторую часть сезона цели неизменны. Побеждать. Очки будем считать позже».

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Источник Instagram
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