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  4. Одноклубник Лунина высказался о росте популярности саудовской Про-лиги
Саудовская Аравия
12 января 2024, 17:09 |
167
1

Одноклубник Лунина высказался о росте популярности саудовской Про-лиги

При этом сам Вальверде перезжать на Ближний Восток не собирается

12 января 2024, 17:09 |
167
1
Одноклубник Лунина высказался о росте популярности саудовской Про-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отметил, что чемпионат Саудовской Аравии по футболу является сейчас довольно популярным среди многих футболистов и привлекает внимание болельщиков.

«Я считаю, что лига добилась большого прогресса, учитывая приезд всех этих игроков — например, Криштиану, который все это начал. Это говорит об их амбициях. Наличие таких футболистов в чемпионате очень важно.

Переехать играть в Саудовскую Аравию? Для меня это действительно невозможно сегодня. 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я в «Реале» — лучшем клубе в мире. Я люблю свою жизнь в Мадриде, как и моя семья», — приводит слова Вальверде Goal.com.

Отметим, что в нынешнем сезоне Вальверде провел за «Реал» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу
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Федерико Вальверде Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Источник Goal.com
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Нічого з тоі ліги не вийде. Пройде цей бум і все повернеться до перегонів на верблюдах.
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