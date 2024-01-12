Одноклубник Лунина высказался о росте популярности саудовской Про-лиги

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отметил, что чемпионат Саудовской Аравии по футболу является сейчас довольно популярным среди многих футболистов и привлекает внимание болельщиков.

«Я считаю, что лига добилась большого прогресса, учитывая приезд всех этих игроков — например, Криштиану, который все это начал. Это говорит об их амбициях. Наличие таких футболистов в чемпионате очень важно.

Переехать играть в Саудовскую Аравию? Для меня это действительно невозможно сегодня. 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я в «Реале» — лучшем клубе в мире. Я люблю свою жизнь в Мадриде, как и моя семья», — приводит слова Вальверде Goal.com.

Отметим, что в нынешнем сезоне Вальверде провел за «Реал» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.