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  4. Эмре Джан стал лучшим игроком сборной Германии в 2023 году
Германия
12 января 2024, 16:41 |
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Эмре Джан стал лучшим игроком сборной Германии в 2023 году

Футболист дортмундской «Боруссии» принял участие лишь в шести матчах Бундестима

12 января 2024, 16:41 |
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Эмре Джан стал лучшим игроком сборной Германии в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Джан

Немецкий футбольный союз сообщил о том, что лучшим игроком сборной Германии по итогам 2023 года болельщики признали полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Джана.

Футболист набрал 64,6% голосов из более 50 тысяч проголосовавших. Второе место с показателем 11,7% занял его одноклубник Никлас Фуллкруг, третье – Джамаль Мусиала из «Баварии» (9,4%).

Примечательно, что, по информации Bild, болельщики устроили флешмоб и специально голосовали за Джана, чтобы высмеять Немецкий футбольный союз и его деятельность в 2023-м году. Эмре принял участие в шести из 11-ти сыгранных матчей Бундестимом за календарный год, при этом лишь два из них сыграл полностью.

Что касается сборной Германии, то команда выиграла лишь три поединка, а завершила 2023-й серией из трех поединков без побед.

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Эмре Джан Никлас Фуллкруг Джамал Мусиала Боруссия Дортмунд Бавария сборная Германии по футболу болельщики
Источник Немецкий футбольный союз
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