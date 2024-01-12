Эмре Джан стал лучшим игроком сборной Германии в 2023 году
Футболист дортмундской «Боруссии» принял участие лишь в шести матчах Бундестима
Немецкий футбольный союз сообщил о том, что лучшим игроком сборной Германии по итогам 2023 года болельщики признали полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Джана.
Футболист набрал 64,6% голосов из более 50 тысяч проголосовавших. Второе место с показателем 11,7% занял его одноклубник Никлас Фуллкруг, третье – Джамаль Мусиала из «Баварии» (9,4%).
Примечательно, что, по информации Bild, болельщики устроили флешмоб и специально голосовали за Джана, чтобы высмеять Немецкий футбольный союз и его деятельность в 2023-м году. Эмре принял участие в шести из 11-ти сыгранных матчей Бундестимом за календарный год, при этом лишь два из них сыграл полностью.
Что касается сборной Германии, то команда выиграла лишь три поединка, а завершила 2023-й серией из трех поединков без побед.
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