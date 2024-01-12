Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории

Сборная Украины завершила 2023 год на 22-й позиции в рейтинге ФИФА – это лучший показатель за последние 10 лет. 2022 год команда завершила на 26-м месте.

Лучший до этого времени результат был в 2013 году, когда национальная команда стала 18-й.

22-е место – это четвертый лучший показатель в истории сборной Украины. Рекордный результат по итогам года зафиксирован в 2006 году, когда команда Олега Блохина была 13-й в списке.

Теперь у команды Сергея Реброва есть все шансы улучшить ситуацию. В марте команда сыграет полуфинал плей-офф Лиги наций против Боснии в рамках борьбы за выход на Евро-2024.