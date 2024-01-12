Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Заря попытается продлить контракт с Алефиренко
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 17:19 |
224
1

Источник: Заря попытается продлить контракт с Алефиренко

Игрока сватают в «Колос»

12 января 2024, 17:19 |
224
1
Источник: Заря попытается продлить контракт с Алефиренко
ФК Заря. Даниил Алефіренко

Луганская «Заря» вступила в переговоры по продлению контракта с нападающим Даниилом Алефиренко, сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что клуб не хочет терять 23-летнего футболиста, не получив за него компенсации. Действующий контракт Даниила с «Зарей» действует до лета 2024 года, так что уже сейчас игрок может подписать пре-контракт с любой командой.

По информации того же источника, вероятнее всего этой командой станет «Колос». Алефиренко может использовать интерес со стороны ковалиского клуба для получения лучших финансовых условий в «Заре».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Даниил Алефиренко провел 10 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

По теме:
Рома отправила хавбека в аренду в Японию
Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу
Владимир ПОЛЕВОЙ: Окончание карьеры? Ещё не решил
трансферы Заря Луганск ТаТоТаке трансферы УПЛ Колос Ковалевка Даниил Алефиренко продление контракта свободный агент
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
Футбол | 12 января 2024, 09:48 15
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» дал оценку прогресса украинца

Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 11 января 2024, 17:11 0
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 10 по 28 января в Германии

«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
Бокс | 11.01.2024, 19:51
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
Футбол | 11.01.2024, 17:41
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Футбол | 12.01.2024, 13:20
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chicot
Тільки до Чорноморця, інакше нічого забивати не буде 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем