Источник: Заря попытается продлить контракт с Алефиренко
Игрока сватают в «Колос»
Луганская «Заря» вступила в переговоры по продлению контракта с нападающим Даниилом Алефиренко, сообщает ТаТоТаке.
Дело в том, что клуб не хочет терять 23-летнего футболиста, не получив за него компенсации. Действующий контракт Даниила с «Зарей» действует до лета 2024 года, так что уже сейчас игрок может подписать пре-контракт с любой командой.
По информации того же источника, вероятнее всего этой командой станет «Колос». Алефиренко может использовать интерес со стороны ковалиского клуба для получения лучших финансовых условий в «Заре».
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Даниил Алефиренко провел 10 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
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