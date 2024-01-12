Источник: Заря попытается продлить контракт с Алефиренко

Луганская «Заря» вступила в переговоры по продлению контракта с нападающим Даниилом Алефиренко, сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что клуб не хочет терять 23-летнего футболиста, не получив за него компенсации. Действующий контракт Даниила с «Зарей» действует до лета 2024 года, так что уже сейчас игрок может подписать пре-контракт с любой командой.

По информации того же источника, вероятнее всего этой командой станет «Колос». Алефиренко может использовать интерес со стороны ковалиского клуба для получения лучших финансовых условий в «Заре».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Даниил Алефиренко провел 10 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.