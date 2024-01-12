Рома отправила хавбека в аренду в Японию

25-летний фланговый полузащитник «Ромы» Ола Сольбаккен продолжит свою карьеру в Японии.

Клуб «Урава Редс» сообщил на своем официальном сайте об аренде норвежского футболиста «волков» до конца сезона-2023/2024. Отметим, что осеннюю часть сезона вингер провел также в аренде, в греческом «Олимпиакосе», где в восьми матчах не отметился результативными действиями.

Добавим, что Сольбаккен перешел в «Рому» из «Буде-Глимт» на правах свободного агента в конце ноября 2022 года. За римлян футболист, ставший дважды чемпионом Норвегии, сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Что касается «Уравы Редс», то по итогам прошлого сезона (чемпионат Страны Восходящего солнца проводится по системе «весна-осень») команда заняла четвертое место и не смогла пробиться в Лигу чемпионов АФК.