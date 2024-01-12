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Испания
12 января 2024, 16:06 | Обновлено 12 января 2024, 16:12
235
1

Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу

Украинскому вратарю в «Реале» доверяют больше

12 января 2024, 16:06 | Обновлено 12 января 2024, 16:12
235
1
Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальные лица мадридского «Реала» посоветовали главному тренеру команды Карло Анчелотти наигрывать в стартовом составе украинского вратаря Андрея Лунина, а не Кепу Аррисабалагу, сообщает британское издание Evening Standard.

По информации источника, что игра испанца в поединке против «Атлетико» (5:3) полностью разочаровала руководство «сливочных». Теперь они не хотят оставлять Кепу в команде после окончания аренды с «Челси».

Отмечается, что сам Аррисабалага хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу», поэтому боится, что «Реал» его не выкупит.

В этом сезоне Кепа Аррисабалага провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. Он должен вернуться в «Челси» летом 2024 года.

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Источник Evening Standard
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Комментарии 1
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Vitason
Ще до матчу з Атлетіко,тренери воротарів радили першим номером зробити Кепу!! У мене , питання до них ,що вони за спеціалісти ,якщо перед кожним матчем у них змінюється точка зору?!  
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