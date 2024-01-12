Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу

Официальные лица мадридского «Реала» посоветовали главному тренеру команды Карло Анчелотти наигрывать в стартовом составе украинского вратаря Андрея Лунина, а не Кепу Аррисабалагу, сообщает британское издание Evening Standard.

По информации источника, что игра испанца в поединке против «Атлетико» (5:3) полностью разочаровала руководство «сливочных». Теперь они не хотят оставлять Кепу в команде после окончания аренды с «Челси».

Отмечается, что сам Аррисабалага хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу», поэтому боится, что «Реал» его не выкупит.

В этом сезоне Кепа Аррисабалага провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. Он должен вернуться в «Челси» летом 2024 года.