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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси будет очень успешной командой. Сомнений нет»
Англия
12 января 2024, 16:30 |
340
4

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси будет очень успешной командой. Сомнений нет»

Тренер уверен, что нужно немного потерпеть

12 января 2024, 16:30 |
340
4
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси будет очень успешной командой. Сомнений нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый сезон при тренере Маурисио Почеттино проходит для «Челси» не слишком успешно. Команда идет на 10-й позиции в АПЛ, а в Кубке Англии недавно проиграла 0:1 «Мидлсбро» в первом матче полуфинала.

Однако наставник уверен, что скоро все будет хорошо.

«У нас молодая команда, поэтому сложно ждать, что мы будем показывать стабильные результаты в каждом матче. Но мы стараемся, это процесс. Мы знали, что так будет, сейчас важно пройти этот период».

«Команда совершенно спокойна, мы знаем, что нужно делать. Со временем «Челси» будет очень успешной командой. Сомнений тут нет», – сказал Почеттино.

В субботу команда сыграет против «Фулхэма», а британские СМИ считают, что в основу может вернуться Михаил Мудрик.

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Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 4
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Flying Cat
"Я и моя молодая команда... мы что-то делаем... что-то важное". 
Щось згадалось. 
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+1
Octopus
Так он спецом летом нагреб 20-летних, а Ковачичей отправил из клуба, чтоб у него был такой отмаз )) Есть ещё одна команда, где из студентов хотят сделать чемпиона АПЛ, Арсенал, но Почеттино переплюнул даже их.
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0
GloryUkraine
Це залежить від терпіння власників. 
Ответить
0
Swed
Со следующего сезона - точно!  Только надо сразу выиграть 10 матчей подряд.
Ответить
-2
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