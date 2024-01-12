Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси будет очень успешной командой. Сомнений нет»

Первый сезон при тренере Маурисио Почеттино проходит для «Челси» не слишком успешно. Команда идет на 10-й позиции в АПЛ, а в Кубке Англии недавно проиграла 0:1 «Мидлсбро» в первом матче полуфинала.

Однако наставник уверен, что скоро все будет хорошо.

«У нас молодая команда, поэтому сложно ждать, что мы будем показывать стабильные результаты в каждом матче. Но мы стараемся, это процесс. Мы знали, что так будет, сейчас важно пройти этот период».

«Команда совершенно спокойна, мы знаем, что нужно делать. Со временем «Челси» будет очень успешной командой. Сомнений тут нет», – сказал Почеттино.

В субботу команда сыграет против «Фулхэма», а британские СМИ считают, что в основу может вернуться Михаил Мудрик.