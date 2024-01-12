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  4. Мать Мбаппе рассказала, сколько звездный сын тратит на благотворительность
Франция
12 января 2024, 15:58 |
274
0

Мать Мбаппе рассказала, сколько звездный сын тратит на благотворительность

Согласно контракту с ПСЖ, зарплата Килиана составляет 72 млн евро в год до вычета налогов

12 января 2024, 15:58 |
274
0
Мать Мбаппе рассказала, сколько звездный сын тратит на благотворительность
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Файза Ламари

Мать и по совместительству агент Килиана Мбаппе, Файза Ламари, откровенно поделилась, сколько финансов ее звездного сына идут на благотворительность.

Известно, что четыре года назад футболист основал фонд Inspired by KM (КМ – инициалы форварда), и перечисляет туда 30% от заработка всех компаний, связанных с его именем.

«Я сказала ему: «Давай перечислять 50%». Но затем мы все обсудили и сошлись на числе 30%. При этом я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя», – поделилась Ламари в шоу Envoyé Special, которое вскоре выйдет на канале France 2.

Даже 30% – это ощутимая сумма, поскольку только согласно контракту с ПСЖ годовая зарплата Мбаппе составляет 72 миллиона евро до вычета налогов. В частности, благодаря фонду Килиана 98 детей из района Иль-де-Франс имеют возможность заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.

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Килиан Мбаппе благотворительность ПСЖ
Источник So Foot
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