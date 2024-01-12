Ждут возвращение в клуб? Динамо поздравило Милевского с днем рождения

«Динамо» поздравило с днем рождения экс-форварда киевлян и сборной Украины Артем Милевского, которому исполнилось 39 лет.

Клуб отметил, что Милевский был «одним из самых талантливых футболистов своего поколения», который провел за киевскую команду 278 матчей и забил 86 голов.

Футболист трижды выиграл чемпионат Украины, четыре раза завоевал Кубок Украины и трижды – Суперкубок.

Недавно сообщалось, что президент клуба Игорь Суркис готов к возвращению Милевского в клуб, где Артем должен получить одну из должностей.