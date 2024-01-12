Тренер Жироны: «Не считаем, сколько очков нужно для Лиги чемпионов»

Жирона делит первое место в таблице Ла Лиги вместе с Реалом, однако команда не рассчитывает бороться за титул. При этом тренер Мичел намекнул, что финиш в топ-4 и выход в Лигу чемпионов будет отличным результатом.

«Мы уже говорили, что победа Ла Лиге не является целью «Жироны». Посмотрим, где мы финишируем. И мы не подсчитываем, сколько нужно очков, чтобы выйти в Лигу чемпионов».

«Мы опережаем команду, которая идет пятой, на 10 очков. Это не так мало, но впереди еще много матчей, поэтому ничего еще не решено», – сказал Мичел.

Ранее тренер рассказал, что Виктор Цыганков имеет шанс сыграть в новом туре Ла Лиги.