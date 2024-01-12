Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Не считаем, сколько очков нужно для Лиги чемпионов»
Испания
12 января 2024, 15:48 |
209
0

Тренер Жироны: «Не считаем, сколько очков нужно для Лиги чемпионов»

Команда уверенно держится в топ-4

12 января 2024, 15:48 |
209
0
Тренер Жироны: «Не считаем, сколько очков нужно для Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона делит первое место в таблице Ла Лиги вместе с Реалом, однако команда не рассчитывает бороться за титул. При этом тренер Мичел намекнул, что финиш в топ-4 и выход в Лигу чемпионов будет отличным результатом.

«Мы уже говорили, что победа Ла Лиге не является целью «Жироны». Посмотрим, где мы финишируем. И мы не подсчитываем, сколько нужно очков, чтобы выйти в Лигу чемпионов».

«Мы опережаем команду, которая идет пятой, на 10 очков. Это не так мало, но впереди еще много матчей, поэтому ничего еще не решено», – сказал Мичел.

Ранее тренер рассказал, что Виктор Цыганков имеет шанс сыграть в новом туре Ла Лиги.

По теме:
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Жирона нацелилась на двух полузащитников. Один из них играет за Реал
Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Футбол | 12 января 2024, 15:39 0
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения

Сегодня экс-футболисту «Динамо» исполнилось 39 лет

«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Футбол | 12 января 2024, 14:12 11
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул

О ситуации рассказал Вячеслав Фридман

Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 11.01.2024, 16:51
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Теннис | 12.01.2024, 05:05
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Футбол | 11.01.2024, 19:26
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 5
Теннис
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
В первый день гандбольного Евро-2024 был установлен мировой рекорд
В первый день гандбольного Евро-2024 был установлен мировой рекорд
10.01.2024, 23:57 2
Другие виды
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
11.01.2024, 13:42 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем