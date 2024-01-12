Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) дал пресс-конференцию накануне выездного матча 20-го тура чемпионата Испании против «Альмерии».

Во время мероприятия наставник рассказал, что травмированные Виктор Цыганков, Янхель Эррера и, возможно, Борха Гарсия готовы играть, следовательно, скорее всего, вернутся в заявку команды на эту игру и смогут выйти на поле. Но финальное решение будет принято только завтра.

При этом Мичел отметил, что тренерский штаб еще не решил, какое игровое время предоставит футболистам, которые только недавно вернулись с больничного.

Также коуч «Жироны» подтвердил, что в поединке против «Альмерии», который состоится 14 января в 15:00 по киевскому времени, не смогут принять участие защитники Эрик Гарсия и Давид Лопес.