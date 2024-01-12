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  4. Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Испания
12 января 2024, 14:19 |
766
0

Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче

Мичел думает, что украинец вернется к заявке команды в матче против «Альмерии»

12 января 2024, 14:19 |
766
0
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) дал пресс-конференцию накануне выездного матча 20-го тура чемпионата Испании против «Альмерии».

Во время мероприятия наставник рассказал, что травмированные Виктор Цыганков, Янхель Эррера и, возможно, Борха Гарсия готовы играть, следовательно, скорее всего, вернутся в заявку команды на эту игру и смогут выйти на поле. Но финальное решение будет принято только завтра.

При этом Мичел отметил, что тренерский штаб еще не решил, какое игровое время предоставит футболистам, которые только недавно вернулись с больничного.

Также коуч «Жироны» подтвердил, что в поединке против «Альмерии», который состоится 14 января в 15:00 по киевскому времени, не смогут принять участие защитники Эрик Гарсия и Давид Лопес.

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Источник Jornada Perfecta
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