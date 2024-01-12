Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке

Руководители Саудовской Аравии планируют изменить трансферную стратегию, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, саудиты больше не хотят тратить сотни миллионов евро на приглашение возрастных звезд футбола. Сомнения в данном подходе возникли после того, как целая группа игроков захотела покинуть Аравию уже через полгода нахождения в стране.

Теперь саудовские шейхи планируют собирать наиболее перспективных талантов из лучших академий мира. Также для этого планируется увеличить лимит на легионеров с 8 футболистов в каждой команде до 10.