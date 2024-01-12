Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Саудовская Аравия
12 января 2024, 14:53 | Обновлено 12 января 2024, 15:07
1693
5

Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке

Теперь клубы Саудовской Аравии будут охотиться на перспективных игроков из академий Европы и Америки

12 января 2024, 14:53 | Обновлено 12 января 2024, 15:07
1693
5
Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководители Саудовской Аравии планируют изменить трансферную стратегию, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, саудиты больше не хотят тратить сотни миллионов евро на приглашение возрастных звезд футбола. Сомнения в данном подходе возникли после того, как целая группа игроков захотела покинуть Аравию уже через полгода нахождения в стране.

Теперь саудовские шейхи планируют собирать наиболее перспективных талантов из лучших академий мира. Также для этого планируется увеличить лимит на легионеров с 8 футболистов в каждой команде до 10.

По теме:
Источник: Анчелотти посоветовали наигрывать в основе Лунина, а не Кепу
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Динамо хотело подписать защитника, которым интересовалось ещё в 2021 году
чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Источник Daily Mail
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
Биатлон | 11 января 2024, 18:17 3
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге

Из состава эстафеты осталась только Джима

Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 11 января 2024, 17:11 0
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 10 по 28 января в Германии

«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
Футбол | 12.01.2024, 09:48
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Футбол | 12.01.2024, 14:19
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Теннис | 12.01.2024, 09:09
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Украина уже це проходила
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
Т. е. собрались и в этой сфере бабло косить
Ответить
0
ulefka
краще б розібралися чому ті зірки хочуть звідти звалити через півроку!!!!Не там проблему шукають халявщики нафтові
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 5
Теннис
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 30
Биатлон
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем