Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Теперь клубы Саудовской Аравии будут охотиться на перспективных игроков из академий Европы и Америки
Руководители Саудовской Аравии планируют изменить трансферную стратегию, сообщает британское издание Daily Mail.
По информации источника, саудиты больше не хотят тратить сотни миллионов евро на приглашение возрастных звезд футбола. Сомнения в данном подходе возникли после того, как целая группа игроков захотела покинуть Аравию уже через полгода нахождения в стране.
Теперь саудовские шейхи планируют собирать наиболее перспективных талантов из лучших академий мира. Также для этого планируется увеличить лимит на легионеров с 8 футболистов в каждой команде до 10.
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