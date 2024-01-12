«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
О ситуации рассказал Вячеслав Фридман
Несмотря на попытки УПЛ создать единый телепул, коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман еще раз подтвердил, что в ближайшее время клуб не передаст свои права и продолжит работать с группой 1+1.
«Никто еще не объединялся. Мы отдали беттинговые и спонсорские права, но телевизионные не отдаем. У Днепра-1, Динамо и Зари контракт с 1+1 на этот год и следующий, и мы будем соблюдать условия соглашения».
«У нас действующий контракт с 1+1, мы законопослушные люди и будем его выполнять. Каждый сезон у нас есть право пересматривать контракт. Если будет интересное предложение [по телепулу УПЛ ТВ], то договоримся».
«Может, 1+1 станет с нами невыгодно сотрудничать», — сказал Фридман.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не забывает, что служит в армии
Испанский вратарь хотел бы остаться в Мадриде