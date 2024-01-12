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  4. «У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 14:12 |
384
3

«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул

О ситуации рассказал Вячеслав Фридман

12 января 2024, 14:12 |
384
3
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
ФК Днепр-1

Несмотря на попытки УПЛ создать единый телепул, коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман еще раз подтвердил, что в ближайшее время клуб не передаст свои права и продолжит работать с группой 1+1.

«Никто еще не объединялся. Мы отдали беттинговые и спонсорские права, но телевизионные не отдаем. У Днепра-1, Динамо и Зари контракт с 1+1 на этот год и следующий, и мы будем соблюдать условия соглашения».

«У нас действующий контракт с 1+1, мы законопослушные люди и будем его выполнять. Каждый сезон у нас есть право пересматривать контракт. Если будет интересное предложение [по телепулу УПЛ ТВ], то договоримся».

«Может, 1+1 станет с нами невыгодно сотрудничать», — сказал Фридман.

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Украинская Премьер-лига телепул УПЛ-ТВ Днепр-1 Вячеслав Фридман
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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DimB
Все вірно, якщо продадуть права, потім все закриють в Мегого і будуть торговать по 200 грн за футбольні канали.
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+1
potemkin78
какая хорошая новость
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0
Андрей Шевченко
І правильно роблять. Спочатку покажіть рівень гри, за який можна платить гроші....плюс нормальних коментаторів, а не "кроторогових".
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0
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