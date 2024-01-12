«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул

Несмотря на попытки УПЛ создать единый телепул, коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман еще раз подтвердил, что в ближайшее время клуб не передаст свои права и продолжит работать с группой 1+1.

«Никто еще не объединялся. Мы отдали беттинговые и спонсорские права, но телевизионные не отдаем. У Днепра-1, Динамо и Зари контракт с 1+1 на этот год и следующий, и мы будем соблюдать условия соглашения».

«У нас действующий контракт с 1+1, мы законопослушные люди и будем его выполнять. Каждый сезон у нас есть право пересматривать контракт. Если будет интересное предложение [по телепулу УПЛ ТВ], то договоримся».

«Может, 1+1 станет с нами невыгодно сотрудничать», — сказал Фридман.