Назар ВОЛОШИН: «Начал прокачивать ноги перед Новым годом, 28 декабря»
Вингер киевского «Динамо» рассказал о том, как провел отпуск
Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин рассказал о том, как провел зимний отпуск.
– Назар, как для тебя прошел отпуск, как провел новогодние праздники?
– Я был все время в Киеве с девушкой и собакой. Гуляли по городу, смотрели фильмы дома.
– Тренерский штаб подготовил план индивидуальной работы?
– Да, я его, конечно, выполнял. Кроме того, работал в зале с тренером по индивидуальной программе.
– Какие ожидания от зимнего подготовительного периода?
– Хотим подойти к официальным матчам максимально готовыми, в своих лучших кондициях, чтобы показать достойный результат во второй половине сезона.
– Уже известны 8 соперников «Динамо» на сборах. С кем больше всего хочется встретиться?
– Пожалуй, с польской «Легией».
– Над чем ты больше всего работал во время индивидуальной подготовки, что больше всего прокачивал?
– Больше всего прокачивал ноги, в частности стартовую скорость. Начал работать перед Новым годом, 28 числа.
На зимний перерыв «Динамо» ушло на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 14 матчах чемпионата.
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