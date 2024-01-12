Назар ВОЛОШИН: «Начал прокачивать ноги перед Новым годом, 28 декабря»

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин рассказал о том, как провел зимний отпуск.

– Назар, как для тебя прошел отпуск, как провел новогодние праздники?

– Я был все время в Киеве с девушкой и собакой. Гуляли по городу, смотрели фильмы дома.

– Тренерский штаб подготовил план индивидуальной работы?

– Да, я его, конечно, выполнял. Кроме того, работал в зале с тренером по индивидуальной программе.

– Какие ожидания от зимнего подготовительного периода?

– Хотим подойти к официальным матчам максимально готовыми, в своих лучших кондициях, чтобы показать достойный результат во второй половине сезона.

– Уже известны 8 соперников «Динамо» на сборах. С кем больше всего хочется встретиться?

– Пожалуй, с польской «Легией».

– Над чем ты больше всего работал во время индивидуальной подготовки, что больше всего прокачивал?

– Больше всего прокачивал ноги, в частности стартовую скорость. Начал работать перед Новым годом, 28 числа.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 14 матчах чемпионата.