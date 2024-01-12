Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «Начал прокачивать ноги перед Новым годом, 28 декабря»
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 13:34 |
376
0

Назар ВОЛОШИН: «Начал прокачивать ноги перед Новым годом, 28 декабря»

Вингер киевского «Динамо» рассказал о том, как провел отпуск

12 января 2024, 13:34 |
376
0
Назар ВОЛОШИН: «Начал прокачивать ноги перед Новым годом, 28 декабря»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин рассказал о том, как провел зимний отпуск.

– Назар, как для тебя прошел отпуск, как провел новогодние праздники?

– Я был все время в Киеве с девушкой и собакой. Гуляли по городу, смотрели фильмы дома.

– Тренерский штаб подготовил план индивидуальной работы?

– Да, я его, конечно, выполнял. Кроме того, работал в зале с тренером по индивидуальной программе.

– Какие ожидания от зимнего подготовительного периода?

– Хотим подойти к официальным матчам максимально готовыми, в своих лучших кондициях, чтобы показать достойный результат во второй половине сезона.

– Уже известны 8 соперников «Динамо» на сборах. С кем больше всего хочется встретиться?

– Пожалуй, с польской «Легией».

– Над чем ты больше всего работал во время индивидуальной подготовки, что больше всего прокачивал?

– Больше всего прокачивал ноги, в частности стартовую скорость. Начал работать перед Новым годом, 28 числа.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 14 матчах чемпионата.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Бондаренко
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Назар Волошин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Теннис | 12 января 2024, 09:09 22
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО

На кортах в Мельбурне выступят сразу семь украинских теннисисток

Бернли – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12 января 2024, 11:51 0
Бернли – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 января в 21:45 по Киеву

Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Футбол | 11.01.2024, 13:55
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Теннис | 11.01.2024, 13:42
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Футбол | 11.01.2024, 14:38
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 5
Теннис
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 38
Футбол
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
10.01.2024, 09:35 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем