«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару

Игрок киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал переход Максима Брагару в состав «бело-синих».

– Уже весь интернет говорит, что «Динамо» подписывает Брагару. Не можем не спросить – конкурент по позиции, одессит. Возможно, где-то «травили» друг друга? Не боишься конкуренции?

– Да, мы знакомы с ним. Я сразу написал ему и поздравил. Я за него, честно, рад, потому что одессит, молодой. Он это заслужил. Я видел, как он играет, как «Черноморец» играет.

Не знаю, когда он придет, зимой или летом. Знаете, это не первая такая конкуренция моя в жизни, что приходит футболист, и мы конкурируем. Кто будет сильнее – тот будет играть. Здесь ничего такого нет. Это хороший футболист с хорошими качествами, но никто никого не боится. Здесь тренер будет решать, кто будет играть.