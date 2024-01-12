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  4. «Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 13:20 |
1098
2

«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару

Владислав Кабаев уже поздравил Максима с трансфером

12 января 2024, 13:20 |
1098
2
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Игрок киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал переход Максима Брагару в состав «бело-синих».

– Уже весь интернет говорит, что «Динамо» подписывает Брагару. Не можем не спросить – конкурент по позиции, одессит. Возможно, где-то «травили» друг друга? Не боишься конкуренции?

– Да, мы знакомы с ним. Я сразу написал ему и поздравил. Я за него, честно, рад, потому что одессит, молодой. Он это заслужил. Я видел, как он играет, как «Черноморец» играет.

Не знаю, когда он придет, зимой или летом. Знаете, это не первая такая конкуренция моя в жизни, что приходит футболист, и мы конкурируем. Кто будет сильнее – тот будет играть. Здесь ничего такого нет. Это хороший футболист с хорошими качествами, но никто никого не боится. Здесь тренер будет решать, кто будет играть.

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Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса трансферы УПЛ Максим Брагару Владислав Кабаев
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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Falko
А гратиме Волошин? ;)
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ZANREGENT1993
Хорошо что у Влада такая позитивная реакция)
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0
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