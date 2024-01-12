Динамо хотело подписать защитника, которым интересовалось ещё в 2021 году

Киевское «Динамо» интересовалось румынским защитником польской «Краковии» Вирджилом Гицэ, сообщает издание Sportarena.

Агентом 25-летнего футболиста является Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы. Пере также сотрудничает с бывшим игроком «бело-синих» Виктором Цыганковым.

Интересно, что об интересе киевлян к игроку сборной Румынии сообщалось еще в феврале 2021 года. Тогда ожидалось, что «Динамо» приобретет Вирджила за 1 миллион евро.

В этом сезоне Вирджил Гицэ провел 21 матч за «Краковию», отметившись 4 забитыми мячами.