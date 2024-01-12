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  4. «Я долго к этому шла». Снигур рассказала о первом выходе в основу AusOpen
Australian Open
12 января 2024, 13:29 |
322
0

«Я долго к этому шла». Снигур рассказала о первом выходе в основу AusOpen

Молодая украинская теннисистка прошла квалификацию

12 января 2024, 13:29 |
322
0
«Я долго к этому шла». Снигур рассказала о первом выходе в основу AusOpen
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур успешно прошла квалификацию к Australian Open и впервые сыграет в основной сетке этого турнира.

«Я очень долго и уверенно к этому шла. Очень рада, что могу добиваться таких результатов, тренируясь в Киеве. Три матча квалификации – это дополнительный стресс, истощение. Финал длился чуть больше двух часов. И, в принципе, я в нормальном состоянии. Увидим, как сложится мой первый матч в основной сетке».

«У меня первая игра в воскресенье. Теперь мне придется менять обратные билеты на самолет, потому что я брала их на субботу. Это очень хороший момент, я готова поступать так после каждой квалификации турниров Большого шлема».

«Моя первая соперница в основной сетке – Алиша Паркс, это будет наша дебютная встреча. Я видела, как она играет, мы пересекались на турнирах», – сказала Снигур.

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Australian Open 2024 Дарья Снигур
Источник Суспильне Спорт
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