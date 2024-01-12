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  4. Жирона нацелилась на двух полузащитников. Один из них играет за Реал
Испания
12 января 2024, 11:03 |
677
0

Жирона нацелилась на двух полузащитников. Один из них играет за Реал

Команда Мичела интересуется Эсекьелем Фернандесом из «Боки» и Марио Мартином из «Реала»

12 января 2024, 11:03 |
677
0
Жирона нацелилась на двух полузащитников. Один из них играет за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Мартин

Каталонская «Жирона» интересуется двумя опорными полузащитниками: аргентинцем Эсекьелем Фернандесом из «Боки Хуниорс» и испанцем Марио Мартином из мадридского «Реала». Об этом сообщает популярное издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что первоочередной целью команды Мичела был полузащитник «Порту» Нико Гонсалес, однако достичь соглашения по его трансферу оказалось слишком сложно.

21-летний Эсекьель Фернандес является воспитанником «Боки» и в целом сыграл за нее 47 матчей, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Марио Мартин в возрасте 19 лет недавно дебютировал за первую команду «Реала», выйдя на замену в матче Кубка Испании против «Арандины» (3:1). Его стоимость составляет 250 тысяч евро.

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Источник Mundo Deportivo
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