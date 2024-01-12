ВИДЕО. Беллингем помогает выбрать команду года в студии CBS Sports

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем помогает выбрать команду года EA Sports FC 24 в студии CBS Sports.

В этом ролике Джуд Беллингем присоединится к студии, где Кейт Абдо, Джейми Каррагер, Майка Ричардс и Алекс Скотт будут собирать команду года.