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  4. ВИДЕО. Беллингем помогает выбрать команду года в студии CBS Sports
Испания
12 января 2024, 10:47 |
94
0

ВИДЕО. Беллингем помогает выбрать команду года в студии CBS Sports

Английский полузащитник «Реала» определил 11 лучших футболистов 2023 года

12 января 2024, 10:47 |
94
0
ВИДЕО. Беллингем помогает выбрать команду года в студии CBS Sports
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем помогает выбрать команду года EA Sports FC 24 в студии CBS Sports.

В этом ролике Джуд Беллингем присоединится к студии, где Кейт Абдо, Джейми Каррагер, Майка Ричардс и Алекс Скотт будут собирать команду года.

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Источник Sport.ua
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