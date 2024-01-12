Испания12 января 2024, 10:47 |
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ВИДЕО. Беллингем помогает выбрать команду года в студии CBS Sports
Английский полузащитник «Реала» определил 11 лучших футболистов 2023 года
12 января 2024, 10:47 |
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем помогает выбрать команду года EA Sports FC 24 в студии CBS Sports.
В этом ролике Джуд Беллингем присоединится к студии, где Кейт Абдо, Джейми Каррагер, Майка Ричардс и Алекс Скотт будут собирать команду года.
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