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  4. Вместо Судакова? Ювентус и Наполи интересуются полузащитником из АПЛ
Италия
12 января 2024, 10:39 |
339
0

Вместо Судакова? Ювентус и Наполи интересуются полузащитником из АПЛ

Орель Мангаля с «Ноттингем Форест» может продолжить карьеру в Серии А

12 января 2024, 10:39 |
339
0
Вместо Судакова? Ювентус и Наполи интересуются полузащитником из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Орель Мангаля

Туринский «Ювентус» и «Наполи» интересуются бельгийским полузащитником английского «Ноттингем Форест» Орелем Мангаля, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

Отмечается, что президент «лесников» подтвердил факт интереса итальянских клубов к 25-летнему футболисту.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Орель Мангаля сыграл в 18 матчах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии (12 матчей, 0 голов) в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Наполи» интересуются полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым.

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Орель Мангаля Ювентус Наполи Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Джанлука Ди Марцио
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