Вместо Судакова? Ювентус и Наполи интересуются полузащитником из АПЛ
Орель Мангаля с «Ноттингем Форест» может продолжить карьеру в Серии А
Туринский «Ювентус» и «Наполи» интересуются бельгийским полузащитником английского «Ноттингем Форест» Орелем Мангаля, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sports Deutschland.
Отмечается, что президент «лесников» подтвердил факт интереса итальянских клубов к 25-летнему футболисту.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Орель Мангаля сыграл в 18 матчах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии (12 матчей, 0 голов) в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Наполи» интересуются полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым.
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