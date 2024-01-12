Источник: Динамо отказалось от трансфера кандидата в сборную Украины

Киевское «Динамо» решило отказаться от идеи подписания правого вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, сообщает издание «Динамо Киев от Шурика».

Отмечается, что «бело-синие» долго наблюдали за 26-летним футболистом, но в итоге, взвесив все «за» и «против», решили отказаться от трансфера игрока, который хотел получать в Киеве около 40-50 тысяч евро в месяц.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассматривает Гуцуляка как кандидата в национальную команду и даже звонил коучу днепрян Юрию Максимову.