Источник: Динамо отказалось от трансфера кандидата в сборную Украины
Киевляне больше не интересуются Алексеем Гуцуляком из «Днепра-1»
Киевское «Динамо» решило отказаться от идеи подписания правого вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, сообщает издание «Динамо Киев от Шурика».
Отмечается, что «бело-синие» долго наблюдали за 26-летним футболистом, но в итоге, взвесив все «за» и «против», решили отказаться от трансфера игрока, который хотел получать в Киеве около 40-50 тысяч евро в месяц.
В этом сезоне Алексей Гуцуляк провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.
Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассматривает Гуцуляка как кандидата в национальную команду и даже звонил коучу днепрян Юрию Максимову.
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