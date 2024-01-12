Воспитанник Динамо покинул клуб в Швеции
Перемены в карьере будут у Мирослава Мазура
Воспитанник киевского «Динамо» Мирослав Мазур сообщил об уходе из шведского клуба «Эстерсунд».
Новостью 25-летний центральный защитник поделился в инстаграме.
«Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в клубе. Я хочу выразить вам большую благодарность за время, проведенное вместе, за победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее, я многому учусь у вас, именно с вами я вырос как футболист и человек, именно с тобой я прогрессировал каждый день», – написал Мазур.
Мирослав Мазур стал игроком «Эстерсунда» в марте 2022 года. Он перешел в эту команду из другого шведского коллектива – «Умео», за который играл с 2020 года.
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