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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 08:29 | Обновлено 12 января 2024, 08:36
1276
0

Воспитанник Динамо покинул клуб в Швеции

Перемены в карьере будут у Мирослава Мазура

12 января 2024, 08:29 | Обновлено 12 января 2024, 08:36
1276
0
Воспитанник Динамо покинул клуб в Швеции
ФК Эстерсунд. Мирослав Маузр

Воспитанник киевского «Динамо» Мирослав Мазур сообщил об уходе из шведского клуба «Эстерсунд».

Новостью 25-летний центральный защитник поделился в инстаграме.

«Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в клубе. Я хочу выразить вам большую благодарность за время, проведенное вместе, за победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее, я многому учусь у вас, именно с вами я вырос как футболист и человек, именно с тобой я прогрессировал каждый день», – написал Мазур.

Мирослав Мазур стал игроком «Эстерсунда» в марте 2022 года. Он перешел в эту команду из другого шведского коллектива – «Умео», за который играл с 2020 года.

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Мирослав Мазур трансферы чемпионат Швеции по футболу Эстерсунд
Источник Instagram
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