Воспитанник Динамо покинул клуб в Швеции

Воспитанник киевского «Динамо» Мирослав Мазур сообщил об уходе из шведского клуба «Эстерсунд».

Новостью 25-летний центральный защитник поделился в инстаграме.

«Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в клубе. Я хочу выразить вам большую благодарность за время, проведенное вместе, за победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее, я многому учусь у вас, именно с вами я вырос как футболист и человек, именно с тобой я прогрессировал каждый день», – написал Мазур.