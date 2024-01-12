Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико нацелился на звезду MLS
Испания
12 января 2024, 06:59 | Обновлено 12 января 2024, 07:02
605
0

Атлетико нацелился на звезду MLS

Тьяго Альмада может перейти в топ-клуб Испании

12 января 2024, 06:59 | Обновлено 12 января 2024, 07:02
605
0
Атлетико нацелился на звезду MLS
Getty Images/Global Images Ukraine.

Мадридский «Атлетико» всерьез рассматривает вариант с подписанием лидера «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмады.

«Матрасников» в это трансферное окно, скорее всего, покинет Анхель Корреа. Им интересуется «Аль-Иттихад». Диего Симеоне не против вместо него взять талантливого соотечественника.

22-летний Альмада перешел в клуб из США в феврале 2022 года. Его трансфер обошелся «Атланте» в 14,5 млн евро.

За это время аргентинец стал одной из главных звезд MLS. Сейчас его цена на портале transfermarkt составляет 27 млн евро. На счету атакующего хавбека уже 4 матча за национальную сборную Аргентины, в которых он забил 1 гол.

По теме:
Воспитанник Динамо покинул клуб в Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа Малиновского усилилась защитником Тоттенхэма
Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада
Тьяго Альмада Атланта Юнайтед Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
Теннис | 11 января 2024, 07:34 5
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк

Алена обыграла Марту в двух сетах в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Футбол | 11 января 2024, 12:57 12
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату

Французский нападающий хочет зарабатывать в Мадриде 75 миллионов евро в год

Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Футбол | 11.01.2024, 08:20
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Футбол | 12.01.2024, 00:03
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
Футбол | 12.01.2024, 03:30
У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 38
Футбол
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
10.01.2024, 19:44 2
Бокс
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
10.01.2024, 09:35 24
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем