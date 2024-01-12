Атлетико нацелился на звезду MLS

Мадридский «Атлетико» всерьез рассматривает вариант с подписанием лидера «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмады.

«Матрасников» в это трансферное окно, скорее всего, покинет Анхель Корреа. Им интересуется «Аль-Иттихад». Диего Симеоне не против вместо него взять талантливого соотечественника.

22-летний Альмада перешел в клуб из США в феврале 2022 года. Его трансфер обошелся «Атланте» в 14,5 млн евро.

За это время аргентинец стал одной из главных звезд MLS. Сейчас его цена на портале transfermarkt составляет 27 млн евро. На счету атакующего хавбека уже 4 матча за национальную сборную Аргентины, в которых он забил 1 гол.