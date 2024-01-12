Аякс снова заработает? Манчестер Юнайтед нацелился на форварда амстердамцев
Брайан Бробби интересен Эрику тен Хагу
«Манчестер Юнайтед» собирается усилить линию нападения. «Дьяволы» нацелились на нападающего Брайана Бробби из «Аякса».
Главным инициатором такого трансфера выступает Эрик тен Хаг. Сообщается, что в связи с финансовым состоянием клуба представитель АПЛ рассматриват вариант с арендой. Полноценный трансфер английский клуб сделает летом.
21-летний Бробби - лидер «Аякса». В матчах чемпионата Нидерландов нападающий забил 8 голов и отдал 4 ассиста за 15 матчей. Также форвард забил 2 гола за 6 матчей Лиги Европы. Портал transfermarkt оценивает Брайана в 15 млн евро.
Эрика тен Хага очень часто критикуют за то, что он покупает игроков из своего бывшего клуба. Ранее МЮ приобрел в амстердамцев защитника Лисандро Мартинеса, вингера Антони и вратаря Андре Онана.
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