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Германия
12 января 2024, 03:25 | Обновлено 12 января 2024, 03:34
62
0

Удар по чемпионским амбициям. Лидер Байера пропустит 2,5 месяца

Виктор Бонифейс вынужден лечь на операцию

12 января 2024, 03:25 | Обновлено 12 января 2024, 03:34
62
0
Удар по чемпионским амбициям. Лидер Байера пропустит 2,5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Лидер нападения леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс пропустит 2,5 месяца.

Форвард получил травму паха. Случилось это в расположении сборной Нигерии по футболу во время тренировки. Игрок вынужден будет перенести хирургическое вмешательство.

23-летний нигериец - важная часть команды Хаби Алонсо. Футболист отыграл в Бундеслиге 16 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. В 5 матчах Лиги Европы он четыре раза забивал у ворота соперников.

Портал transfermarkt оценивает Виктора в 40 млн евро. Немецкий клуб приобрел его прошлым летом из бельгийского «Юниона». Покупка «фармацевтам» обошлась в 20,5 млн евро.

Напомним, после первого круга «Байер» является лидером чемпионата Германии. Клуб за 16 матчей набрал 42 очка.

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Источник ФК Байер
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