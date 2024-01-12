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12 января 2024, 03:11 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января

Важные события во всех видах спорта

12 января 2024, 03:11 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В пятницу, 12 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Бавария – Хоффенхайм

Favbet 1.17 – 9.85 – 16.00

21:45 Бернли – Лутон Таун

Favbet 2.05 – 3.75 – 3.85

22:00 Севилья – Алавес

Favbet 2.08 – 3.37 – 4.22

22:00 Марсель – Страсбург

Favbet 1.58 – 4.46 – 6.37

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Источник Sport.ua
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