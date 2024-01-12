ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января

В пятницу, 12 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Бавария – Хоффенхайм

1.17 – 9.85 – 16.00

21:45 Бернли – Лутон Таун

2.05 – 3.75 – 3.85

22:00 Севилья – Алавес

2.08 – 3.37 – 4.22

22:00 Марсель – Страсбург

1.58 – 4.46 – 6.37