Другие новости12 января 2024, 03:11 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января
Важные события во всех видах спорта
12 января 2024, 03:11 |
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В пятницу, 12 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Бавария – Хоффенхайм
21:45 Бернли – Лутон Таун
22:00 Севилья – Алавес
22:00 Марсель – Страсбург
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