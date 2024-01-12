Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада

Лондонский «Арсенал» готов отдать 50 млн фунтов стерлингов за хавбэка Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Если «канониры» не сумеют договориться с испанским клубом, то переключат свое внимание на Ампаду Онана с «Эвертона» или на хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

24-летний Субименди - воспитанник «Реал Сосьедада». За этот клуб он выступает всю свою карьеру.

В этом сезоне полузащитник отыграл 28 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола та 1 результативная передача. Портал transfermarkt оценивает испанца в 50 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.