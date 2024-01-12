Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада
Мартин Субименди заинтересовал «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» готов отдать 50 млн фунтов стерлингов за хавбэка Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».
Если «канониры» не сумеют договориться с испанским клубом, то переключат свое внимание на Ампаду Онана с «Эвертона» или на хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса.
24-летний Субименди - воспитанник «Реал Сосьедада». За этот клуб он выступает всю свою карьеру.
В этом сезоне полузащитник отыграл 28 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола та 1 результативная передача. Портал transfermarkt оценивает испанца в 50 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина и Скай идеально подобрали наряды
Каталонцы вышли в финал Суперкубка Испании