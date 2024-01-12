Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада
Англия
12 января 2024, 01:13 | Обновлено 12 января 2024, 02:16
220
0

Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада

Мартин Субименди заинтересовал «Арсенал»

12 января 2024, 01:13 | Обновлено 12 января 2024, 02:16
220
0
Арсенал намерен отдать солидные деньги за лидера Реал Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Лондонский «Арсенал» готов отдать 50 млн фунтов стерлингов за хавбэка Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Если «канониры» не сумеют договориться с испанским клубом, то переключат свое внимание на Ампаду Онана с «Эвертона» или на хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

24-летний Субименди - воспитанник «Реал Сосьедада». За этот клуб он выступает всю свою карьеру.

В этом сезоне полузащитник отыграл 28 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола та 1 результативная передача. Портал transfermarkt оценивает испанца в 50 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Источник: Шахтер пока не договорился по Кевину, переговоры продолжаются
Эмери заинтересовался. Астон Вилла хочет приобрести Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала универсального защитника из АПЛ
Арсенал Лондон Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
Теннис | 11 января 2024, 11:51 2
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024

Элина и Скай идеально подобрали наряды

На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка
Футбол | 11 января 2024, 22:58 0
На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка
На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка

Каталонцы вышли в финал Суперкубка Испании

Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Футбол | 11.01.2024, 19:31
Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 11.01.2024, 16:51
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11.01.2024, 04:59
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
10.01.2024, 09:35 24
Футбол
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем