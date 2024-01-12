Товарищеские матчи
11.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Кубок африканских наций12 января 2024, 00:23 | Обновлено 12 января 2024, 00:36
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Дубль Эн-Несири. Марокко обыграло Сьерра-Леоне, готовясь к Кубку Африки
Кубок африканских наций пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января до 11 февраля
12 января 2024, 00:23 | Обновлено 12 января 2024, 00:36
21
0
Африканские команды продолжают подготовку к Кубку африканских наций.
Готовясь к турниру, команда Марокко обыграла Сьерра-Леоне со счетом 3:1.
Дубль оформил Юссеф Эн-Несири, форвард Севильи, также гол забил Софьян Буфаль.
Кубок африканских наций пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января до 11 февраля.
Товарищеский матч, 11 января
Марокко – Сьерра-Леоне – 3:1
Голы: Эн-Несири, 30, 55, Буфаль, 35 – гол соперника, 10
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