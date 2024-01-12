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Товарищеские матчи
Марокко
11.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Сьерра-Леоне
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Кубок африканских наций
12 января 2024, 00:23 | Обновлено 12 января 2024, 00:36
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0

Дубль Эн-Несири. Марокко обыграло Сьерра-Леоне, готовясь к Кубку Африки

Кубок африканских наций пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января до 11 февраля

12 января 2024, 00:23 | Обновлено 12 января 2024, 00:36
21
0
Дубль Эн-Несири. Марокко обыграло Сьерра-Леоне, готовясь к Кубку Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

Африканские команды продолжают подготовку к Кубку африканских наций.

Готовясь к турниру, команда Марокко обыграла Сьерра-Леоне со счетом 3:1.

Дубль оформил Юссеф Эн-Несири, форвард Севильи, также гол забил Софьян Буфаль.

Кубок африканских наций пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января до 11 февраля.

Товарищеский матч, 11 января

Марокко – Сьерра-Леоне – 3:1

Голы: Эн-Несири, 30, 55, Буфаль, 35 – гол соперника, 10

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Источник Sport.ua
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