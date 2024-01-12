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Испания
12 января 2024, 00:03 | Обновлено 12 января 2024, 00:20
580
0

Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона

Поединок состоится 14 января в 21:00 по Киеву

12 января 2024, 00:03 | Обновлено 12 января 2024, 00:20
580
0
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Барселона

В воскресенье, 14 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оба клуба являются наиболее титулованными командами турнира. «Барселона» торжествовала в Суперкубке Испании 14 раз, «Реал» – 12.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Источник Sport.ua
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