Испания12 января 2024, 00:03 | Обновлено 12 января 2024, 00:20
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Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Поединок состоится 14 января в 21:00 по Киеву
12 января 2024, 00:03 | Обновлено 12 января 2024, 00:20
580
0
В воскресенье, 14 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Оба клуба являются наиболее титулованными командами турнира. «Барселона» торжествовала в Суперкубке Испании 14 раз, «Реал» – 12.
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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