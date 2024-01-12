Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона

В воскресенье, 14 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

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Оба клуба являются наиболее титулованными командами турнира. «Барселона» торжествовала в Суперкубке Испании 14 раз, «Реал» – 12.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.