Испания11 января 2024, 20:22 | Обновлено 11 января 2024, 20:27
300
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Альмерия – Жирона
Поединок состоится 14 января в 15:00 по Киеву
11 января 2024, 20:22 | Обновлено 11 января 2024, 20:27
300
0
В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2024, 12:39 9
Из-за болезни специалист покинул пост спортивного директора «Карлстада»
Биатлон | 11 января 2024, 16:51 21
Очередную победу одержала Норвегия
Бокс | 11.01.2024, 15:02
Футбол | 11.01.2024, 19:31
Футбол | 11.01.2024, 00:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2024, 22:55 3
10.01.2024, 00:30 5
09.01.2024, 16:31 3
10.01.2024, 09:35 24
11.01.2024, 04:59 18
09.01.2024, 16:08 7
10.01.2024, 07:40 7
09.01.2024, 18:17 1