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Испания
11 января 2024, 20:22 | Обновлено 11 января 2024, 20:27
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Альмерия – Жирона

Поединок состоится 14 января в 15:00 по Киеву

11 января 2024, 20:22 | Обновлено 11 января 2024, 20:27
300
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Альмерия – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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