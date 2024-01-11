В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».

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Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.