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Чемпионат Испании
Альмерия
14.01.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 января 2024, 20:09 | Обновлено 11 января 2024, 20:19
277
0

Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 15:00 матч чемпионата Испании

11 января 2024, 20:09 | Обновлено 11 января 2024, 20:19
277
0
Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».

Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

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В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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