В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».

Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

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В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция