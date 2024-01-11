Испания11 января 2024, 20:09 | Обновлено 11 января 2024, 20:19
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Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 15:00 матч чемпионата Испании
11 января 2024, 20:09 | Обновлено 11 января 2024, 20:19
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В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Альмерия» и «Жирона».
Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.
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В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Альмерия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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