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  4. Челси нужны перемены. Тренер готов вернуть Мудрика в основу
Англия
11 января 2024, 22:28 |
1472
4

Челси нужны перемены. Тренер готов вернуть Мудрика в основу

Почеттино не может найти постоянный стартовый состав

11 января 2024, 22:28 |
1472
4
Челси нужны перемены. Тренер готов вернуть Мудрика в основу
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации британских СМИ, Маурисио Почеттино остался крайне разочарован игрой «Челси» в матче Кубка Англии против «Мидлсбро», который Синие проиграли 0:1.

В СМИ все больше слухов о возможном увольнении наставника, который все еще не нашел оптимальный стартовый состав и постоянно перебирает игроков на разные позиции.

Сообщается, что в ближайшем матче АПЛ против «Фулхэма» в старте не выйдет Рахим Стерлинг, а в основе его заменит Михаил Мудрик. Украинец пропустил и последний на этот момент матч чемпионата против «Лутона», который состоялся в конце минувшего года.

В АПЛ команда занимает 10-е место.

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Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига
Источник Football London
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Gargantua
засунуть Мудрика, высунуть Мудрика
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+2
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avk2307
В оригинале же просто мнение конкретного репортера о том, что может поменять Почеттино. 
Это не инсайд, а размышления конкретного автора статьи... И там про пол состава разговор....
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0
Лига Конференций Без Динамо
Челси очень хочет в чемпионшип
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0
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