Челси нужны перемены. Тренер готов вернуть Мудрика в основу

По информации британских СМИ, Маурисио Почеттино остался крайне разочарован игрой «Челси» в матче Кубка Англии против «Мидлсбро», который Синие проиграли 0:1.

В СМИ все больше слухов о возможном увольнении наставника, который все еще не нашел оптимальный стартовый состав и постоянно перебирает игроков на разные позиции.

Сообщается, что в ближайшем матче АПЛ против «Фулхэма» в старте не выйдет Рахим Стерлинг, а в основе его заменит Михаил Мудрик. Украинец пропустил и последний на этот момент матч чемпионата против «Лутона», который состоялся в конце минувшего года.

В АПЛ команда занимает 10-е место.