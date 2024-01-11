Челси нужны перемены. Тренер готов вернуть Мудрика в основу
Почеттино не может найти постоянный стартовый состав
По информации британских СМИ, Маурисио Почеттино остался крайне разочарован игрой «Челси» в матче Кубка Англии против «Мидлсбро», который Синие проиграли 0:1.
В СМИ все больше слухов о возможном увольнении наставника, который все еще не нашел оптимальный стартовый состав и постоянно перебирает игроков на разные позиции.
Сообщается, что в ближайшем матче АПЛ против «Фулхэма» в старте не выйдет Рахим Стерлинг, а в основе его заменит Михаил Мудрик. Украинец пропустил и последний на этот момент матч чемпионата против «Лутона», который состоялся в конце минувшего года.
В АПЛ команда занимает 10-е место.
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