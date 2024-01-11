Англия11 января 2024, 19:51 | Обновлено 11 января 2024, 19:57
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Фулхэм
Поединок состоится 13 января в 14:30 по Киеву
11 января 2024, 19:51 | Обновлено 11 января 2024, 19:57
63
0
В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские клубы «Челси» и «Фулхэм».
Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
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