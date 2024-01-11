В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские клубы «Челси» и «Фулхэм».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.