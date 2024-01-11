Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисалага боится, что королевский клуб не выкупит его контракт у лондонского «Челси», сообщает британское издание The Sun.

Также источник отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. На сторону украинца склонился даже главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Однако отмечается, что Аррисабалага не планирует сдаваться и попытается продемонстрировать болельщикам свою лучшую форму.

В этом сезоне Кепа Аррисабалага провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. Он должен вернуться в «Челси» летом 2024 года.

Ранее Кепу за неуверенную игру раскритиковал испанский журналист, написав, что он не заслуживает играть в основном составе «Реала».