Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Испанский вратарь хотел бы остаться в Мадриде
Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисалага боится, что королевский клуб не выкупит его контракт у лондонского «Челси», сообщает британское издание The Sun.
Также источник отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. На сторону украинца склонился даже главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.
Однако отмечается, что Аррисабалага не планирует сдаваться и попытается продемонстрировать болельщикам свою лучшую форму.
В этом сезоне Кепа Аррисабалага провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. Он должен вернуться в «Челси» летом 2024 года.
Ранее Кепу за неуверенную игру раскритиковал испанский журналист, написав, что он не заслуживает играть в основном составе «Реала».
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