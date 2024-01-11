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  4. Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Англия
11 января 2024, 19:26 |
1888
4

Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси

Испанский вратарь хотел бы остаться в Мадриде

11 января 2024, 19:26 |
1888
4
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисалага боится, что королевский клуб не выкупит его контракт у лондонского «Челси», сообщает британское издание The Sun.

Также источник отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. На сторону украинца склонился даже главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Однако отмечается, что Аррисабалага не планирует сдаваться и попытается продемонстрировать болельщикам свою лучшую форму.

В этом сезоне Кепа Аррисабалага провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. Он должен вернуться в «Челси» летом 2024 года.

Ранее Кепу за неуверенную игру раскритиковал испанский журналист, написав, что он не заслуживает играть в основном составе «Реала».

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Андрей Лунин
Источник The Sun
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Aries2005
А якого члена туди йшов? Чи як раба продали, не спитавши його побажань?
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+2
Перець
Ехай на куй
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+2
Burevestnik
та пох..  
Ответить
0
dimando560
Нам би його проблеми 🙂
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0
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