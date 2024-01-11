«Сам занимался хоккеем». Игрок Динамо посетил матч Сокола и Днепра

Игрок «Динамо» Александр Караваев 10 января посетил хоккейный матч чемпионата Украины между киевским «Соколом» и херсонским «Днепром».

Караваев, который родился в Херсоне, рассказал, что в свое время занимался хоккеем.

«Хоккеем занимался мой папа, позже в детской команде «Юникс» становился на коньки я. Рядом в нашей группе занимался Иван Павлишин, самый талантливый среди нас. Он потом и за юношескую сборную Украины выступал, и за границей играл. А я хоккей оставил и так получилось, что до сих пор не бывал на настоящем хоккейном матче».

«Собирался поддержать команду родного города еще во время недавних матчей с «Тризубом» в киевском Дворце спорта. Но добрался только сейчас. И не жалею. Интересно смотреть за тем, как играют «Днепр» и «Сокол», – сказал Караваев.