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  4. «Сам занимался хоккеем». Игрок Динамо посетил матч Сокола и Днепра
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 19:11 |
837
0

«Сам занимался хоккеем». Игрок Динамо посетил матч Сокола и Днепра

Караваев побывал на матче во Дворце Спорта

11 января 2024, 19:11 |
837
0
«Сам занимался хоккеем». Игрок Динамо посетил матч Сокола и Днепра
ФХУ. Караваев (слева) и тренер Днепра Бобкин (справа)

Игрок «Динамо» Александр Караваев 10 января посетил хоккейный матч чемпионата Украины между киевским «Соколом» и херсонским «Днепром».

Караваев, который родился в Херсоне, рассказал, что в свое время занимался хоккеем.

«Хоккеем занимался мой папа, позже в детской команде «Юникс» становился на коньки я. Рядом в нашей группе занимался Иван Павлишин, самый талантливый среди нас. Он потом и за юношескую сборную Украины выступал, и за границей играл. А я хоккей оставил и так получилось, что до сих пор не бывал на настоящем хоккейном матче».

«Собирался поддержать команду родного города еще во время недавних матчей с «Тризубом» в киевском Дворце спорта. Но добрался только сейчас. И не жалею. Интересно смотреть за тем, как играют «Днепр» и «Сокол», – сказал Караваев.

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Динамо Киев Александр Караваев ХК Сокол Киев ХК Днепр Херсон
Источник Федерация хоккея Украины
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