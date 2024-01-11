Источник: Верес подпишет футболиста Зари
Максим Смиян продолжит карьеру в Ровно
Защитник луганской «Зари» Максим Смиян станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.
Источник отмечает, что переход 21-летнего футболиста состоится не на правах аренды, а как полноценный трансфер.
В этом сезоне Максим Смиян еще не сыграл ни одного матча из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ТаТоТаке, игрок страдал симфизитом.
Максим Смиян присоединился к «Заре» в 2019 году и всего за это время успел сыграть 9 матчей за первую команду луганского клуба.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зари» Денис Нагнойный может перейти в харьковский «Металлист 1925».
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