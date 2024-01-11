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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 18:34 |
323
0

Источник: Верес подпишет футболиста Зари

Максим Смиян продолжит карьеру в Ровно

11 января 2024, 18:34 |
323
0
Источник: Верес подпишет футболиста Зари
ФК Заря. Максим Смиян

Защитник луганской «Зари» Максим Смиян станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что переход 21-летнего футболиста состоится не на правах аренды, а как полноценный трансфер.

В этом сезоне Максим Смиян еще не сыграл ни одного матча из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ТаТоТаке, игрок страдал симфизитом.

Максим Смиян присоединился к «Заре» в 2019 году и всего за это время успел сыграть 9 матчей за первую команду луганского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зари» Денис Нагнойный может перейти в харьковский «Металлист 1925».

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Заря Луганск Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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