Источник: Верес подпишет футболиста Зари

Защитник луганской «Зари» Максим Смиян станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что переход 21-летнего футболиста состоится не на правах аренды, а как полноценный трансфер.

В этом сезоне Максим Смиян еще не сыграл ни одного матча из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ТаТоТаке, игрок страдал симфизитом.

Максим Смиян присоединился к «Заре» в 2019 году и всего за это время успел сыграть 9 матчей за первую команду луганского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зари» Денис Нагнойный может перейти в харьковский «Металлист 1925».