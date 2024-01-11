Источник: воспитанником Динамо интересуется клуб Серии А
Александр Петрусенко имеет несколько вариантов за границей
Украинским полузащитником хорватской «Истры 1961» Александром Петрусенко интересуется неназванный клуб-аутсайдер Серии А, сообщает телеграм-канал Zorya Londonsk.
Также отмечается, что за 25-летним футболистом следят клубы из чемпионатов Украины, Словакии, Венгрии и Польши.
Воспитанник киевского «Динамо» (2016-2019 годы) является самым дорогим игроком хорватского клуба по оценкам Transfermarkt. Его стоимость составляет 1 миллион евро, и «Истра 1961» готова заработать на нем уже зимой.
В этом сезоне Александр Петрусенко провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.
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