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  4. Источник: воспитанником Динамо интересуется клуб Серии А
Италия
11 января 2024, 18:17 |
1031
0

Источник: воспитанником Динамо интересуется клуб Серии А

Александр Петрусенко имеет несколько вариантов за границей

11 января 2024, 18:17 |
1031
0
Источник: воспитанником Динамо интересуется клуб Серии А
ФК Истра 1961. Александр Петрусенко

Украинским полузащитником хорватской «Истры 1961» Александром Петрусенко интересуется неназванный клуб-аутсайдер Серии А, сообщает телеграм-канал Zorya Londonsk.

Также отмечается, что за 25-летним футболистом следят клубы из чемпионатов Украины, Словакии, Венгрии и Польши.

Воспитанник киевского «Динамо» (2016-2019 годы) является самым дорогим игроком хорватского клуба по оценкам Transfermarkt. Его стоимость составляет 1 миллион евро, и «Истра 1961» готова заработать на нем уже зимой.

В этом сезоне Александр Петрусенко провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

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Источник Zorya Londonsk
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