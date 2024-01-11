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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 17:28 |
1181
0

Иракли АЗАРОВ: «Родители были в шоке, когда узнали о переходе в Шахтер»

Грузинский защитник «горняков» рассказал о своем переезде в Украину

11 января 2024, 17:28 |
1181
0
Иракли АЗАРОВ: «Родители были в шоке, когда узнали о переходе в Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Грузинский защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о своем переходе в состав донецкой команды летом 2023 года.

– Были клубы, которые желали меня пригласить. Поступали предложения из Бельгии, Германии, Италии – это я точно знаю. И было предложение из Украины, от «Шахтера». Тогда я пообщался с Гио, моим агентом, родителями, а также с женой. Мы обсудили этот вопрос, посоветовались, и я принял решение перейти в «Шахтер».

– Расскажи, какой была реакция твоей семьи на то, что ты едешь в Украину – страну, где именно сейчас идет война?

– Да, когда мои родители узнали, что в конце концов я хочу перейти в «Шахтер», они были несколько шокированы, ведь не думали, что я соглашусь. Но я долго размышлял и решил, что это лучший вариант для моей карьеры, потому что «Шахтер» всегда выступает в Лиге чемпионов или Лиге Европы, и для таких молодых футболистов, как я, это отличная команда, чтобы развиваться и становиться лучше.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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