Иракли АЗАРОВ: «Родители были в шоке, когда узнали о переходе в Шахтер»
Грузинский защитник «горняков» рассказал о своем переезде в Украину
Грузинский защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о своем переходе в состав донецкой команды летом 2023 года.
– Были клубы, которые желали меня пригласить. Поступали предложения из Бельгии, Германии, Италии – это я точно знаю. И было предложение из Украины, от «Шахтера». Тогда я пообщался с Гио, моим агентом, родителями, а также с женой. Мы обсудили этот вопрос, посоветовались, и я принял решение перейти в «Шахтер».
– Расскажи, какой была реакция твоей семьи на то, что ты едешь в Украину – страну, где именно сейчас идет война?
– Да, когда мои родители узнали, что в конце концов я хочу перейти в «Шахтер», они были несколько шокированы, ведь не думали, что я соглашусь. Но я долго размышлял и решил, что это лучший вариант для моей карьеры, потому что «Шахтер» всегда выступает в Лиге чемпионов или Лиге Европы, и для таких молодых футболистов, как я, это отличная команда, чтобы развиваться и становиться лучше.
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