Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи хочет оформить трансфер одноклубника Забарного
Италия
11 января 2024, 17:52 | Обновлено 11 января 2024, 18:22
705
0

Наполи хочет оформить трансфер одноклубника Забарного

Ивуариец Траоре выступает за «Борнмут» с лета 2023 года

11 января 2024, 17:52 | Обновлено 11 января 2024, 18:22
705
0
Наполи хочет оформить трансфер одноклубника Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамед Траоре

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре.

По информации Football Italia, наставник неаполитанцев Вальтер Маццарри ценит тактическую гибкость игрока, который к тому же знаком с итальянским футболом, поскольку ранее выступал за «Сассуоло». Правда, «Наполи» придется выдержать конкуренцию со стороны «Милана» и «Ромы», также заинтересованными в услугах ивуарийского хавбека.

Отметим, что Траоре выступает за «Борнмут» с лета 2023 года. Правда, в нынешнем сезоне хавбек провел за «вишень» во всех турнирах всего 6 матчей (181 минута игрового времени) и забил один мяч.

По теме:
В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал нападающего Челси
Играли в ЛЧ. Назван еще один претендент на таланта Шахтера
Хамед Траоре Борнмут Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Милан Рома Рим Вальтер Маццарри Сассуоло
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Футбол | 13 января 2024, 14:40 0
Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией

Виктор Цыганков сможет сыграть в 20-м туре Ла Лиги

Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Футбол | 12 января 2024, 22:13 1
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок

14 января королевский клуб сыграет против «Барселоны» в финале турнира

ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
Снукер | 13.01.2024, 07:57
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Футбол | 12.01.2024, 20:31
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Новая ракетная атака. Террористы запустили 6 Кинжалов и 18 крылатых ракет
Война | 13.01.2024, 12:03
Новая ракетная атака. Террористы запустили 6 Кинжалов и 18 крылатых ракет
Новая ракетная атака. Террористы запустили 6 Кинжалов и 18 крылатых ракет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
12.01.2024, 07:23 15
Теннис
Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
12.01.2024, 14:53 5
Футбол
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
12.01.2024, 15:39 4
Футбол
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
13.01.2024, 10:40
Зимние виды
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
13.01.2024, 11:39
Теннис
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
12.01.2024, 18:28 8
Футбол
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
11.01.2024, 19:26 10
Футбол
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем