Наполи хочет оформить трансфер одноклубника Забарного

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре.

По информации Football Italia, наставник неаполитанцев Вальтер Маццарри ценит тактическую гибкость игрока, который к тому же знаком с итальянским футболом, поскольку ранее выступал за «Сассуоло». Правда, «Наполи» придется выдержать конкуренцию со стороны «Милана» и «Ромы», также заинтересованными в услугах ивуарийского хавбека.

Отметим, что Траоре выступает за «Борнмут» с лета 2023 года. Правда, в нынешнем сезоне хавбек провел за «вишень» во всех турнирах всего 6 матчей (181 минута игрового времени) и забил один мяч.