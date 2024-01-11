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Румыния
11 января 2024, 15:34 | Обновлено 11 января 2024, 15:37
116
0

Алан АУССИ: «Тренер в Испании не мог объяснить, что от меня требуется»

Новичок ЧФР Клужа рассказал о неприятной ситуации в «Понферрадине»

11 января 2024, 15:34 | Обновлено 11 января 2024, 15:37
116
0
Алан АУССИ: «Тренер в Испании не мог объяснить, что от меня требуется»
НК Верес. Алан Аусси

Новичок ЧФР Клужа Алан Аусси рассказал о неприятной ситуации, сложившейся в испанской «Понферрадине».

– Лично Вам комфортно было в Испании в плане быта, адаптации?

– В чем-то да, а в чем-то нет. Понферрада – маленький город. Там почти никто не разговаривает на английском, поэтому я начал изучать испанский. Только у меня начало что-то получаться, как мне сделали предложение сменить страну и поехать в Клуж. В остальном все было хорошо, но немного бесило что у них почти все работало необычно. Заведения открывались на несколько часов в обед и вечером.

– А в футбольном плане?

– Не совсем просто. Тренер «Понферрадины» и его помощники также не разговаривали на английском. Часто он не мог мне объяснить, что от меня требуется. В остальном – обычный тренировочный процесс. Конечно, не нравилось, что не играю, но это и так понятно.

Ранее Алан Аусси рассказал о том, как «Динамо» отказалось финансировать его операцию.

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Понферрадина Алан Аусси ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу чемпионат Испании по футболу
Источник Украинский футбол
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