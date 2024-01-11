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Англия
11 января 2024, 15:24 |
365
0

Арсенал не торопится продлевать контракт с Артетой

Нынешнее соглашение действует до 2025 года

11 января 2024, 15:24 |
365
0
Арсенал не торопится продлевать контракт с Артетой
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» не торопится продлевать контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Артеты истекает летом 2025 года. Несмотря на это, никакого напряжения между сторонами нет. «Арсенал» не торопится продлевать контракт с Артетой только потому, что уверен в желании тренера остаться, «Канониры» не сомневаются, что смогут договориться по новому соглашению, когда наступит подходящий момент.

41-летний Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.

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Микель Артета Арсенал Лондон продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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