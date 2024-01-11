Лондонский «Арсенал» не торопится продлевать контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Артеты истекает летом 2025 года. Несмотря на это, никакого напряжения между сторонами нет. «Арсенал» не торопится продлевать контракт с Артетой только потому, что уверен в желании тренера остаться, «Канониры» не сомневаются, что смогут договориться по новому соглашению, когда наступит подходящий момент.

41-летний Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.