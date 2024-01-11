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  4. Денис КУЗЫК: «Ожидаем плодотворных сборов, готовы к тяжелой работе»
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 15:13 |
80
0

Денис КУЗЫК: «Ожидаем плодотворных сборов, готовы к тяжелой работе»

Защитник «Кривбасса» – о начале первого зимнего втягивающего сбора

11 января 2024, 15:13 |
80
0
Денис КУЗЫК: «Ожидаем плодотворных сборов, готовы к тяжелой работе»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал начало первого зимнего втягивающего сбора.

- Как вообще прошел последний месяц, как готовились к выходу из отпуска?

- Отдыха как такового не было. Почти сразу после последней игры получили задание, как работать в отпуске, как держать себя в форме, как подготовиться к сборам. Специальные задания, беговая работа. Очень рад вернуться в команду, к работе. Впереди сборы, необходимо как следует подготовиться ко второй части сезона.

- Как себя чувствуешь, как оценишь физическую готовность после первых тренировок?

- В целом, нормально. В отпуске выполнял все тренерские установки, поэтому готов к сборам, тренировкам, тяжелой работе. Ожидаем плодотворных сборов, впереди много спаррингов с хорошими соперниками. Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов.

- В отпуске у тебя случилось приятное событие: ты сделал предложение своей девушке Екатерине. Кто из команды первым поздравил?

- В соцсетях поздравляли все партнеры, тренеры, также звонили. Очень приятно, всем благодарен.

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Источник ФК Кривбасс
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