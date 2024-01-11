Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой

Украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару может перейти в киевское «Динамо» уже зимой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас клубы решают этот вопрос. «Динамо» якобы заключило с 21-летним футболистом предварительный контракт, который будет действовать с лета 2024 года, но готово заплатить «Черноморцу» определенную компенсацию, чтобы получить Брагару уже сейчас.

Отмечается, что «моряки» сейчас рассматривают это предложение, которое даст им возможность «заработать какую-то лишнюю сотню».

Ранее была названа сумма, которую «Динамо» заплатит «Черноморцу» в качестве компенсации за Максима Брагару.