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  4. Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 15:17 |
584
0

Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой

Клубы еще решают этот вопрос

11 января 2024, 15:17 |
584
0
Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой
ФК Черноморец. Максим Брагару

Украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару может перейти в киевское «Динамо» уже зимой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас клубы решают этот вопрос. «Динамо» якобы заключило с 21-летним футболистом предварительный контракт, который будет действовать с лета 2024 года, но готово заплатить «Черноморцу» определенную компенсацию, чтобы получить Брагару уже сейчас.

Отмечается, что «моряки» сейчас рассматривают это предложение, которое даст им возможность «заработать какую-то лишнюю сотню».

Ранее была названа сумма, которую «Динамо» заплатит «Черноморцу» в качестве компенсации за Максима Брагару.

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Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса трансферы УПЛ Максим Брагару Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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