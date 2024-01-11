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  4. Рома пытается перехватить у Жироны игрока Барселоны
Италия
11 января 2024, 14:59 | Обновлено 11 января 2024, 15:00
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Рома пытается перехватить у Жироны игрока Барселоны

Ориоль Ромеу может продолжить карьеру в Серии А

11 января 2024, 14:59 | Обновлено 11 января 2024, 15:00
402
0
Рома пытается перехватить у Жироны игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

Римская «Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу, которым активно интересуется «Жирона». Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

Отмечается, что в трансфере 32-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который уже сотрудничал с Ромеу во время работы в «Челси».

Заинтересованность «Ромы» в приобретении игрока может заставить «Жирону» действовать быстрее. Журналисты считают, что «Барселона» может использовать эту ситуацию, чтобы договориться с «красно-белыми» о трансфере Алейша Гарсии.

В этом сезоне Ориоль Ромеу провел 20 матчей за «Барселону», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Ориоль Ромеу Жирона Барселона Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Алейш Гарсия
Источник Fichajes.net
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