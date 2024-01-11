Рома пытается перехватить у Жироны игрока Барселоны

Римская «Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу, которым активно интересуется «Жирона». Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

Отмечается, что в трансфере 32-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который уже сотрудничал с Ромеу во время работы в «Челси».

Заинтересованность «Ромы» в приобретении игрока может заставить «Жирону» действовать быстрее. Журналисты считают, что «Барселона» может использовать эту ситуацию, чтобы договориться с «красно-белыми» о трансфере Алейша Гарсии.

В этом сезоне Ориоль Ромеу провел 20 матчей за «Барселону», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.